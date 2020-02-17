Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов отреагировал на свой дебютный гол за команду в Ла Лиге в ворота мадридского «Реала». Матч прошел на «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счетом 2:2.

В своем «Инстаграме» Смолов выложил фотографию с прошедшего матча и подписал ее словами: «Рад своему первому голу и результату».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 16 Фев 2020 в 2:09 PST

Напомним, Смолов открыл счет в матче на 7-й минуте встречи, передачу на него сделал Яго Аспас.

Ранее Смолов провел за «Сельту» два матча в Ла Лиге против «Валенсии» и «Севильи», но голов не забивал. В игре с «Севильей» Смолов получил желтую карточку. В «Сельту» Смолов перешел на полгода на правах аренды из московского «Локомотива».