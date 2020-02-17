Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение о бронзовой награде Александра Логинова в пасьюте на чемпионате мира в Антхольце, а также критике в его сторону.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС. По мнению главы СБР, третье место Логинова — место с толикой сожаления, поскольку он шел на золото и промахнулся лишь один раз на последнем рубеже. «Я еще утром сказал, что сегодня мы поедем на церемонию награждения», — отметил Драчев.

Как считает Драчев, Логинову не стоит обращать внимание на критиков. «Вот у меня этих критиков полная страна. Но какой от них толк? Они только и могут, что критиковать, вместо того, чтобы помочь», — сказал президент СБР.

Напомним, Александр Логинов завоевал уже две медали на чемпионате мира в Антхольце, после его победы в спринте многие начали его критиковать за его допинговое прошлое.