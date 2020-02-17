Бывший нападающий сборной России по футболу, экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу игры Федора Смолова против мадридского «Реала» в матче Ла Лиги.

Слова Мостового цитирует портал «Чемпионат». По мнению эксперта, в эпизоде с голом Смолова великолепную передачу отдал Яго Аспас. «Фёдор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец», — сказал Мостовой, добавив, что в голе Смолова «Реалу» нет ничего сверхъестественного.

«Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил», — заключил Мостовой, добавив, что в прошлом туре «Сельта» обыграла «Севилью» и на выезде в Мадриде может что-то зацепить.

Матч между «Сельтой» и «Реалом» завершился со счетом 2:2. Эта игра стала для Федора Смолова третьей по счету в Ла Лиге.