Немецкая биатлонистка, чемпионка мира Денизе Херрман поделилась мнением о выступлениях россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Слова Херрман цитирует портал телеканала «Матч ТВ». По словам спортсменки, золотая медаль Логинова — это достижение настоящего, а не прошлого. Неприятная история в карьере россиянина произошла примерно в то время, когда Херрман решила перейти в биатлон из лыжных гонок.

«Я знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда ты знаешь, что совершил в прошлом. Но я искренне надеюсь, что сейчас Логинов выступает чистым и его победа в спринте настоящая и заслуженная», — сказала Херрманн, добавив, что в своей допинговой дисквалификации она не делала секрета из случившегося и признала свою ошибку.

Напомним, после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону Александр Логинов столкнулся со шквалом критики от коллег по поводу его допингового прошлого.