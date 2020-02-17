Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свои позиции в рейтинге ATP после турнира в Роттердаме. Обновленный рейтинг 52 недель ATP доступен на официальном сайте организации.

Четвертьфинал турнира в Роттердаме помог Рублеву подняться на 14-ю строчку рейтинга АТР, сейчас на его счету 2219 очков. Отметим, россиянин впервые в карьере стал 14-й ракеткой мира, выше в рейтинге он ранее не поднимался.

Россиянин Даниил Медведев сохранил место в топ-5 рейтинга АТР, он с 5890 очками располагается на пятой строчке. Карен Хачанов после не совсем удачного выступления в Роттердаме также остался при своих очках, он занимает 17-е место в общем рейтинге АТР.

Изменений по позициям в топ-10 рейтинга не произошло, таблицу по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович.