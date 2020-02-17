Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на четвертую строчку рейтинга чемпионской гонки ATP, которая учитывает очки, набранные за один сезон.

После четвертьфинала турнира ATP в Роттердаме Рублев набрал за 2020 год 770 очков.

Возглавляет чемпионскую гонку ATP сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в 2020 году Открытый чемпионат Австралии. У него 2665 очков. Второе место занимает его соперник по финалу Australian Open Доминик Тим из Австрии, у него 1265 очков. На третьей позиции идет француз Гаэль Монфис с 965 очками.

Россиянин Даниил Медведев в чемпионкой гонке ATP идет на 12-й позиции, у него 435 очков. По сравнению с предыдущей неделе он потерял в рейтинге 3 позиции. Карен Хачанов упал с 24-й строчки на 27-ю: у него в 2020 году набрано 290 очков.