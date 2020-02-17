Сборная России по конькобежному спорту завоевала 12 медалей на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити, а также заняла второе место в медальном зачете.

На счету российских спортсменов три золотые награды, пять серебряных и четыре бронзовых. Два золота в копилку сборной России принес Павел Кулижников — на дистанциях 500 м и 1000 м (с рекордом мира). Наталья Воронина с рекордом мира на 5000 м также взяла золото. Серебро у Руслана Мурашова и Ангелины Голиковой на 500 м, у Ольги Фаткулиной на 1000 м, Евгении Лаленковой на 1500 м, а также у женской команды в спринте (Голикова, Фаткулина, Дарья Качанова).

Бронзу завоевала мужская сборная в гонке преследования мужская команда в гонке преследования (Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов). Ольга Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м, Елизавета Казелина — на дистанции 1500 м, а Наталья Воронина — на дистанции 3000 м.

Первое место в медальном зачете у команды Нидерландов с 14 наградами, из которых 7 золотых. Третье место заняла сборная Канады, россияне опередили канадцев по количеству серебряных наград.

Ранее рекордом по количеству медалей ЧМ был турнир 2019 года, тогда россияне в общей сумме завоевали 11 медалей.