В Санкт-Петербурге на площадке спортивного комплекса «Юбилейный» уже 9 марта состоится ледовое шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой», в котором примут участие сильнейшие фигуристы России.

Начало назначено на 16:00 по московскому времени. Все участники представят публике свои показательные номера, в том числе и организатор шоу — Елизавета Туктамышева.

Среди участников шоу значатся такие фигуристы, как чемпионы Европы Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

Отметим, в списке участников значатся имена призера этапа Гран-при Макара Игнатова, яркой танцевальной пары Бетина Попова/Сергей Мозгов, которые не так давно завершили спортивную карьеру, бронзового призера Командного чемпионата мира Андрея Лазукина, призера финала юниорской серии Гран-при Петра Гуменника.