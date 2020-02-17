Прямая трансляция матча «Зенит» — «Кайрат» на сборах в Турции

Петербургский «Зенит» сегодня, 17 февраля, проведет товарищеский матч против казахстанского «Кайрата» в рамках третьего тренировочного сбора зимнего межсезонья в турецком Белеке.
Встреча запланирована на 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:
Отметим, за один день команда Сергея Семака выступит сразу в двух контрольных матчах. На 11:00 запланирована товарищеская встреча против владикавказской «Алании», посмотреть матч можно будет здесь.
На зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».
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