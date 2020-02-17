Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, как проходила подготовка Александра Логинова к чемпионату мира в Антхольце.

Слова Белозерова цитирует портал «Чемпионат». По словам тренера, подготовка велась в сборной команде по ходу сезона, однако штаб связывался с личным тренером Логинова Александром Касперовичем.

«В нашем биатлоне почему-то не принято, чтобы личные тренеры спортсменов контактировали с основными тренерами сборной. Я решил нарушить эту традицию», — отметил Белозеров, добавив, что на сборе в Риднау Касперович лично занимался с Логиновым, и в итоге все это сработало на успех спортсмена.

В ответ на вопрос, тренировался ли Логинов исключительно по плану Касперовича, Белозеров ответил: «По плану, который мы скоординировали и отслеживали все вместе».

Напомним, Александр Логинов завоевал на чемпионате мира в Антхольце золото в спринте и бронзу в пасьюте.