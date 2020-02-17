Третий тренировочный сбор в турецком Белеке петербургский «Зенит» начнет с двух матчей в один день: подопечные Сергея Семака сыграют против владикавказской «Алании» и алматинского «Кайрата».

Матч с клубом из Осетии стартует в 11:00 по московскому времени, встреча с казахстанцами — в 17:00.

До того, как «Зенит» опубликовал состав команды на матч с «Аланией», казалось очевидным, что ворота сине-бело-голубых в этой встрече будет защищать Михаил Кержаков. Все-таки вторая часть сезона стартует уже через 12 дней, и оба основных голкипера должны быть в наилучшей форме. Кержаков и Лунев пока имеют относительно равные шансы стать первым номером «Зенита» в конце сезона.

Состав на игру с «Кайратом» должен практически повторить состав сине-бело-голубых на встречу с ЦСКА, за несколькими исключениями. Главное — Семак решил, что Себастьяну Дриусси сегодня лучше размяться на «Алании», поэтому вряд ли он сыграет еще один матч, и тройка Дриусси-Дзюба-Азмун на время распадется.

Нет сомнений, что ворота петербуржцев в игре с казахстанцами займет Михаил Кержаков. У Михаила хоть и нет серьезного преимущества над Луневым в борьбе за первое место, в первой части сезона именно он чаще выходил на поле. Вероятно, именно Кержакову дальше продолжит доверять Семак, и его доверия хватит как минимум до первой серьезной ошибки.

В защите стоит ждать ту же основную линию: Вячеслава Караваева, Бранислава Ивановича, Ярослава Ракицкого и Дугласа Сантоса. Никто из них не сыграет с «Аланией», а вот их ближайшие сменщики как раз проведут матч против владикавказского клуба.

Полузащита также, вероятно, повторит состав игроков, которые вышли на матч с ЦСКА: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев и Малком. В нападении к паре Артема Дзюбы и Сердара Азмуна добавится Алексей Сутормин, который сменит Себастьяна Дриусси.

Состав «Зенита» на матч с «Кайратом» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Барриос, Оздоев, Малком — Азмун — Дзюба — Сутормин.