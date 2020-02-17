Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 17 февраля, сыграет один из заключительных матчей в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона против владивостокского «Адмирала».

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте СКА по ссылке. Встреча запланирована на 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне эти команды уже играли между собой в чемпионате, встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 2:1.

Сейчас команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея 85 очков после 58 туров. Команда идет на серии из восьми побед. «Адмирал» идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 54 очка за 57 игр. Последние четыре матча в регулярном чемпионате команда из Владивостока проиграла.