Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Об этом стало известно со слов тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры. «Уже сейчас говорю, что Пидручный точно пропустит индивидуальную гонку», — сказал тренер, слова которого приводит портал Biathlon.com.ua.

По словам Санитры, гонку побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, а четвертый будет назван позже. «Дима мне нужен для сингл-микста. Надеюсь, женский тренер подумает и выставит Меркушину на эту гонку. Ведь в этой дисциплине у нас есть шанс на медаль», — сказал Санитра.

Напомним, на прошлом чемпионате мира Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в пасьюте.