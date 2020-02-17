Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на товарищеский матч против владикавказской «Алании».

В воротах — Александр Васютин. Защитники — Игорь Смольников, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Данила Прохин. Полузащитники — Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин. Нападающие — Эмилиано Ригони Себастьян Дриусси, Илья Воробьев.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Зенит-ТВ» на официальном сайте клуба здесь. Начало встречи назначено на 11:00 по московскому времени.

Отметим, в один день команда Сергея Семака проведет сразу два товарищеских матча. Сегодня в 17:00 по московскому времени стартует игра «Зенита» с казахстанским «Кайратом».

На зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».