«Зенит» начал товарищеский матч с «Аланией» на сборе в Турции

Петербургский «Зенит» начал контрольный матч против владикавказской «Алании» на третьем тренировочном зимнем сборе в Турции. Игра проходит в городе Белек.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Отметим, в воротах будет стоять Александр Васютин, а в нападение Семак выставил вернувшегося из аренды Эмилиано Ригони, Себастьяна Дриусси и Илью Воробьева. Полный стартовый состав можно увидеть здесь.

Сегодня в 17:00 по московскому времени стартует игра «Зенита» с казахстанским «Кайратом» — этот матч станет вторым контрольным за один день.