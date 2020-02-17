«Зенит» начал товарищеский матч с «Аланией» на сборе в Турции

Петербургский «Зенит» начал контрольный матч против владикавказской «Алании» на третьем тренировочном зимнем сборе в Турции. Игра проходит в городе Белек.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
Отметим, в воротах будет стоять Александр Васютин, а в нападение Семак выставил вернувшегося из аренды Эмилиано Ригони, Себастьяна Дриусси и Илью Воробьева. Полный стартовый состав можно увидеть здесь.
Сегодня в 17:00 по московскому времени стартует игра «Зенита» с казахстанским «Кайратом» — этот матч станет вторым контрольным за один день.
На зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».
Комментарии Развернуть