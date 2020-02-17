В Санкт-Петербурге 9 марта состоится ледовое шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой». Билеты на шоу уже есть в продаже.

Выступления пройдут во дворце спорта «Юбилейный», начало шоу назначено на 16:00 по московскому времени.

Сообщается, что приглашенные звезды фигурного катания исполнят на шоу свои показательные номера.

Среди участников шоу значатся такие фигуристы, как чемпионы Европы Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

Также зрителей порадуют танцевальная пара Бетина Попова/Сергей Мозгов, призер финала юниорской серии Гран-при Петр Гуменник, призер этапа Гран-при Макар Игнатов, бронзовый призер командного чемпионата мира Андрей Лазукин.