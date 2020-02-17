Федор Смолов неплохо стартовал в Испании — забил в третьем матче, и не условному «Эйбару», а сразу «Реалу». В матчах с «Валенсией» и «Севильей» у россиянина не все получалось, но против «Реала» Федору хватило момента, чтобы вписать себя в историю «Сельты».

Пока это лишь маленький шаг, и таких должно быть очень много. Если Федор хочет по-настоящему запомниться испанским болельщикам, забивать ему нужно чаще, чем раз в три матча. Но первый гол именно «Реалу» уже заставляет фанатов начинать сравнивать его с Карпиным и Мостовым. Сам же Царь пока скептично относится к первому достижению Смолова в Испании и считает, что после такой передачи Яго Аспаса Смолов обязан был реализовывать момент.

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко, поигравший в Испании в общей сложности десять лет, поделился мнением о старте карьеры Федора в Ла Лиге. Радченко считает, что для россиянина этот мяч важен, но глобально пока ничего не изменилось.

«Конечно, именно для него это очень важный гол — забить как можно быстрее за ту команду, в которую он перешел. Испанский чемпион непростой, играть на «Сантьяго Бернабеу», я там играл, очень непросто. Но что-то говорить, конечно же, еще рано. Ему нужно еще во многом прибавлять. Шансы оставить след в испанском чемпионате у него есть. Если он будет показывать тот уровень игры, который от него ждут, приносить «Сельте» победы после его голов, то есть шансы заключить полноценный контракт. Смолова и брали для того, чтобы он помог «Сельте» спастись от вылета. «Сельта» очень мало забивает в этом сезоне. Поэтому нехватка очков, и они находятся внизу турнирной таблицы. По игре «Сельта» — очень неплохая команда, они находятся не на том месте, где должны находиться», — сказал Радченко в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Смолов забил в казалось бы выигрышной для форварда ситуации, но в РПЛ он вполне мог бы запороть такой момент. Непонятно, что здесь повлияло на Федора: повышенная ответственность, или наоборот, тот факт, что его никто не знает, и можно не бояться критики со стороны болельщиков по всей России. Ведь вся Испания за один промах его вряд ли стала бы уничтожать.

Следующий матч у «Сельты» против «Леганеса» — прямого конкурента за выживание. Если Смолов и здесь забьет, то сможет потихоньку начать претендовать на статус главной звезды и спасителя клуба. Не забьет — ничего, шансы у него еще будут.