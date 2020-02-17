Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказал свое мнение по поводу выступления в пасьюте на чемпионате мира в Антхольце, где он финишировал за пределами тройки призеров.

Слова Фуркада цитирует портал Biathlon.com.ua. Биатлонист отметил, что не расстроился от результата и достойно провел гонку. Пасьют, по его мнению, был равным, и кто знает, какое место он бы занял, если бы не промахнулся на последнем рубеже.

«Я очень горжусь Эмильеном, коллегой по команде, с которым мы живём в одной комнате. И вообще, вся наша команда счастлива, поэтому и у меня нет повода расстраиваться», — заявил Фуркад, добавив, что команда Франции очень сильна, если посмотреть на результаты спринта и пасьюта.

Напомним, Эмильен Жаклен выиграл золото в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце, Мартен Фуркад финишировал четвертым.