Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказал мнение по поводу выступления команды в первой части чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

Норицын отметил, что стрельбу спортсменок нельзя назвать провальной, поскольку они совершают маленькие ошибки. «Надо более концентрировано работать, и все получится», — приводит слова Норицына портал «Матч ТВ».

По словам тренера, спринт у женщин не получился, это команда не отрицает и с себя ответственности не снимает. «Но пасьют прошли неплохо, откровенно говоря. Будь поменьше отставание после спринта, вполне могли бороться, и Катя Юрлова-Перхт имела шанс», — сказал Норицын, добавив, что Юрловой надо было стрелять на ноль на последнем рубеже, чтобы бороться за награды.

На вопрос о том, не все ли безнадежно перед эстафетой Норицын ответил: «Думаю, да, судя по сегодняшнему ходу».

Напомним, лучший результат женской сборной России на чемпионате мира в Антхольце — 12-е место Екатерины Юрловой-Перхт в пасьюте.