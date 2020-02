Оргкомитет Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года огласил официальный девиз соревнований. Информация об этом появилась на официальном сайте игр в Токио.

Официальный девиз Олимпийских игр в Токио звучит на английском как «United By Emotions», что можно перевести, как «Объединены эмоциями» или «Едины в чувствах». Как сообщается в официальном заявлении оргкомитета, именно спорт дает людям почувствовать разнообразные эмоции и страсти. Сила спорта заключается в том, что он может объединять людей благодаря эмоциям.

«Игры 2020 года в Токио позволят людям ощутить смелость и соревновательный дух», — говорится в заявлении.

Презентационный ролик девиза также появился в официальном «Твиттере» игр.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is… United By Emotion

We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 17, 2020