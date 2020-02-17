В разгар чемпионата мира по биатлону и всего зимнего сезона со всех сторон сыпятся мнения экспертов — бывших спортсменов, работников биатлонной семьи. В России на себя часто обращают внимание Анфиса Резцова и Александр Тихонов — люди, которые к нынешнему руководству не имеют отношения и могут себе позволить высказываться свободно.

Если отбросить их выпады в сторону друг друга — чего стоят одни обвинения в алкоголизме и неадекватности — то можно увидеть, что оба зрят в корень проблем сборной России. Две медали Логинова — это праздник, но они уже точно не решают проблемы всей команды. И в эйфории от золота и бронзы на старте турнира важно об этих проблемах не забывать.

Nevasport собрал высказывания Александра Тихонова и Анфисы Резцовой о выступлениях сборной России в текущем сезоне и задался вопросом: неужели порой граничащие с безумством слова — это современные реалии нашей команды?

Тихонов: У тренеров ума не хватит подвести сборную к ЧМ в нормальном состоянии

Эмоциональный спич Тихонова после провальных январских этапов Кубка мира свелся к тому, что в летние месяцы объем работы был недостаточным, а уже по ходу Кубка мира возникла проблема с восстановлением спортсменов, приведшая к кризису в 28 гонок без медалей.

Прогнозы Тихонова выдались пессимистичными, и вполне возможно, оправдались бы, если бы не одно большое но:

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира Александр Тихонов объяснил приездом на подготовительный сбор в Риднау Александра Касперовича, личного тренера спортсмена. Действительно — после приезда специалиста лидер российской сборной воспрянул духом и пока находится в отличной форме на чемпионате.

Белозеров заявил о том, что планы тренировок составлялись вместе, и что Касперовича пригласили к Логинову как помощника — этим официальным словам нужно верить, что получается с трудом.

Почему нужно было нарушать свои же правила и привлекать дополнительную тренерскую поддержку? Где результаты остальных спортсменов, которые тренировались централизовано со сборной? Почему буксуют Гараничев, Поршнев, почему развалился Елисеев? На фоне результатов остальной сборной совсем не кажется, что к успеху Логинова причастны тренировочные планы тренерского штаба.

Здравая мысль Анфисы Резцовой прозвучала во время провалов россиян на Кубке мира в январе. Устав слушать разномастные отговорки тренерского штаба, олимпийская чемпионка высказалась — выводы тренеры по итогам выступлений не делали, а на каждый этап приходился свой провал.

Резцова: И лыжи не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает – смешно

То проблемы с сервисом накрыли сборную, то погода плохая в Оберхофе — которая была такой почти всегда — мешает. В таких же условиях бежали и другие биатлонисты, но результат они показали другой, что открывает главную проблему россиян — в функциональной подготовке.

В интервью накануне старта чемпионата мира Резцова заявила, что сборная России недостаточно тренировалась в межсезонье, и отсюда возникли все проблемы с ходом. Об этом же ранее говорил и Тихонов — хоть эксперты и враждуют друг с другом, но мысли их сходятся.

В общей массе любители биатлона обращали внимание на более резонансные высказывания — разборки Тихонова с комментатором Губерниевым, смелые и не подкрепленные доказательствами высказывания Резцовой насчет допинга французов и норвежцев, но были в их речах и зерна правды, которые никак нельзя назвать бредом.

С ними в тренерском штабе и руководстве СБР нужно считаться и делать соответствующие выводы по итогам работы в сезоне — ведь в ином случае не будет никаких надежд на исправление ситуации.