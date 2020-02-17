Организаторы марафона в Токио не пустят бегунов-любителей из-за коронавируса

Организаторы Токийского марафона решили уменьшить число участников забега, который пройдет 1 марта.

Об этом сообщает AFP. По информации источника, из-за эпидемии коронавируса, эпицентр которого пришелся на Китай, Токийский марафон не будет доступен для бегунов-любителей. Отмечается, что всего 200 бегунов-профессионалов допустят к участию в марафоне. При этом среди любителей могло быть заявлено до 38 тысяч человек.