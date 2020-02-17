Организаторы марафона в Токио не пустят бегунов-любителей из-за коронавируса

Организаторы Токийского марафона решили уменьшить число участников забега, который пройдет 1 марта.
Об этом сообщает AFP. По информации источника, из-за эпидемии коронавируса, эпицентр которого пришелся на Китай, Токийский марафон не будет доступен для бегунов-любителей. Отмечается, что всего 200 бегунов-профессионалов допустят к участию в марафоне. При этом среди любителей могло быть заявлено до 38 тысяч человек.
Напомним, вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.
Комментарии Развернуть