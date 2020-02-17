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  • 13:37,  17 февраля 2020
Бег
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Организаторы марафона в Токио не пустят бегунов-любителей из-за коронавируса

Организаторы марафона в Токио не пустят бегунов-любителей из-за коронавируса
Забег в Сестрорецке "Белая ночь". Фото: официальная группа соревнований "Вконтакте"

Организаторы Токийского марафона решили уменьшить число участников забега, который пройдет 1 марта.

Об этом сообщает AFP. По информации источника, из-за эпидемии коронавируса, эпицентр которого пришелся на Китай, Токийский марафон не будет доступен для бегунов-любителей. Отмечается, что всего 200 бегунов-профессионалов допустят к участию в марафоне. При этом среди любителей могло быть заявлено до 38 тысяч человек.

Напомним, вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.

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