Кокорин провел тренировку с «Сочи» и имеет шансы сыграть против «Динамо»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел в Турции тренировку в общей группе футбольного клуба «Сочи».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, на тренировке, которая прошла вчера, 28-летний россиянин находился в хорошей форме. Отмечается, что сегодня утром у команды Владимира Федотова тренировки не было. Также известно, что в 17:00 по московскому времени сочинцев ждет товарищеский матч против «Динамо», но участие Кокорина в этой игре находится под вопросом. Сообщается, что Кокорин не сыграет с бывшим клубом, если до этого момента президент «Сочи» Борис Ротенберг не договорится с «Зенитом» об аренде.
Отметим, «Сочи» рассчитывает объявить о трансфере Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды в понедельник. Ранее президент клуба Борис Ротенберг отмечал, что договоренности между клубами пока нет и контракт с игроком не подписан.
Напомним, впервые «Сочи» объявил о переходе футболиста 21 января. Однако Кокорин не хотел переходить в клуб из Краснодарского края.
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