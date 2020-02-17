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  • 13:38,  17 февраля 2020
ФК "Зенит"
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Кокорин провел тренировку с «Сочи» и имеет шансы сыграть против «Динамо»

Кокорин провел тренировку с &#171;Сочи&#187; и имеет шансы сыграть против &#171;Динамо&#187;
Александр Кокорин. Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел в Турции тренировку в общей группе футбольного клуба «Сочи».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, на тренировке, которая прошла вчера, 28-летний россиянин находился в хорошей форме. Отмечается, что сегодня утром у команды Владимира Федотова тренировки не было. Также известно, что в 17:00 по московскому времени сочинцев ждет товарищеский матч против «Динамо», но участие Кокорина в этой игре находится под вопросом. Сообщается, что Кокорин не сыграет с бывшим клубом, если до этого момента президент «Сочи» Борис Ротенберг не договорится с «Зенитом» об аренде.

Отметим, «Сочи» рассчитывает объявить о трансфере Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды в понедельник. Ранее президент клуба Борис Ротенберг отмечал, что договоренности между клубами пока нет и контракт с игроком не подписан.

Напомним, впервые «Сочи» объявил о переходе футболиста 21 января. Однако Кокорин не хотел переходить в клуб из Краснодарского края.

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