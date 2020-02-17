Британская команда «Формулы-1» «Уильямс» показала болид на чемпионат нового сезона.

На фото, опубликованных в Instagram, можно увидеть, что ливрея болида, который получил индекс FW43, выполнена в красном, белом и синем цветах.

Отметим, напарником британского пилота Джорджа Расселла в новом сезоне «Формулы-1» станет канадец Николас Латифи, который заменит поляка Роберта Кубицу.

По словам главного конструктора «Уильямса» Дага Маккирнана, слова которого приводит официальный сайт британской команды, особое внимание было уделено пониманию проблемных областей прошлогодней FW42. Он отметил, что основная концепция FW43 заключается в том, что новая модель — это усовершенствованная FW42 без фундаментальных изменений компоновки машины.

Напомним, с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля будут проходить предсезонные тесты Формулы-1. Первый этап Гран-при состоится в Австралии 13-15 марта.