В товарищеском матче на сборе в турецком Белеке петербургский «Зенит» одержал победу над владикавказской «Аланией» со счетом 4:2.

В составе сине-бело-голубых по дублю оформили Эмилиано Ригони и Александр Ерохин. Аргентинец отличился на 45-й и 54-й минутах, россиянин — на 29-й и 65-й минутах.

У «Алании» по мячу забили Ислам Машуков на 5-й минуте и Давид Кобесов на 67-й минуте с пенальти.

Отметим, в один день команда Сергея Семака проведет сразу два товарищеских матча. Сегодня в 17:00 по московскому времени стартует игра «Зенита» с казахстанским «Кайратом».

На зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».