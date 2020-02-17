Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о дебютном мяче Федора Смолова за «Сельту».

По словам Кикнадзе, он очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Гендиректор отметил, он уверен, это не последний гол Смолова. Кикнадзе пожелал нападающему успеха в «Сельте».

Глава «Локомотива» добавил, ему кажется, за такой короткий период Смолов уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол.

«После матча мы с ним обменялись СМС», — сказал Кикнадзе, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Смолов открыл счет в матче «Сельты» и «Реала» на 7-й минуте встречи, передачу на него сделал Яго Аспас. Матч закончился со счетом 2:2.

Ранее Смолов провел за «Сельту» два матча в Ла Лиге против «Валенсии» и «Севильи», но голов не забивал. В игре с «Севильей» Смолов получил желтую карточку. В «Сельту» Смолов перешел на полгода на правах аренды из московского «Локомотива».