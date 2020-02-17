Агент Смольникова о контракте с «Зенитом»: Идет обсуждение цифр

Агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о ходе переговоров с сине-бело-голубыми о новом контракте.

По словам Маньякова, Смольников не отклонял предложение «Зенита».

«Идет обсуждение цифр», — сказал Маньяков, слова которого приводит Sport24.

Отметим, текущее соглашение крайнего защитника с петербуржцами завершается летом 2020 года.

Защитник присоединился к составу «сине-бело-голубых» в 2013 году. Он принял участие в 139 матчах за петербургский клуб и забил восемь мячей. В нынешнем сезоне Смольников выходил на поле 14 раз и стал автором одного забитого гола.

До перехода в «Зенит» Смольников выступал за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», а также неоднократно отдавался в аренду.

Ранее появилась информация о том, что Смольников может продолжить карьеру в «Рубине», но Маньяков это опроверг.