Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков могут отказаться от идеи проведения предсезонных матчей осенью в Китае из-за коронавируса.

Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер. По его словам, переговоры по этому вопросу еще ведутся, но вероятность проведения игр в Китае становится все меньше.

Отметим, впервые Лига провела предсезонные игры в Китае осенью 2017 года. Тогда «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» сыграли в Шанхае и Пекине. В 2018-м «Бостон» и «Калгари» встретились в Шеньжене и Пекине.

В данный момент число жертв коронавируса в Китае составляет 1 770 человек.

Ранее сообщалось, что команды Национальной хоккейной лиги испытывают проблемы в связи с нестабильной поставкой клюшек из Китая. По информации Boston Globe, поставки срываются из-за распространения коронавируса.