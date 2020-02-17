Полузащитника роттердамского «Фейеноорда» Стивен Бергейс может стать футболистом московского «Спартака».
Об этом сообщает Feyenoord TransferMarkt. По информации источника, красно-белые готовы купить 28-летнего голландца в летнее трансферное окно.
Отметим, портал Transfernark оценивает стоимость Бергейса в 13 миллионов евро. Соглашение Бергейса с «Фейеноордом» рассчитано до 2022 года.
В нынешнем сезоне Бергейс провел в составе «Фейеноорда» 34 встречи во всех турнирах и отличился 17 забитыми голами. Кроме того, он сумел отдать десять результативных передач.
За сборную Голландии полузащитник провел 14 матчей.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть московский клуб и вернуться в Германию. Как сообщает Sportwetten24.com, специалист может возглавить немецкую «Герту». Берлинский клуб ищет нового тренера после увольнения Юргена Клинсмана. Сам Тедеско заявил, что не знает об интересе со стороны «Герты» и планирует продолжить работу в российской команде.
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