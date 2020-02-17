Полузащитника роттердамского «Фейеноорда» Стивен Бергейс может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает Feyenoord TransferMarkt. По информации источника, красно-белые готовы купить 28-летнего голландца в летнее трансферное окно.

Отметим, портал Transfernark оценивает стоимость Бергейса в 13 миллионов евро. Соглашение Бергейса с «Фейеноордом» рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне Бергейс провел в составе «Фейеноорда» 34 встречи во всех турнирах и отличился 17 забитыми голами. Кроме того, он сумел отдать десять результативных передач.

За сборную Голландии полузащитник провел 14 матчей.