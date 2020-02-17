Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 13:34,  17 февраля 2020
Интересное сейчас
0

Билеты на Евро-2020 можно будет предъявить со смартфона

Билеты на Евро-2020 можно будет предъявить со смартфона
Евро-2020. Фото: uefa.com

Билеты на чемпионате Европы по футболу 2020 года будут распространяться с помощью мобильного приложения.

Как сообщает РИА «Новости», это упростит доступ на стадион и сделает его более безопасным. Отмечается, что мобильным приложением будут иметь возможность воспользоваться те болельщики, которые приобрели свои билеты на втором этапе продаж в декабре 2019 года. Также приложением смогут пользоваться болельщики, купившие билеты на последующих стадиях продаж.

Приложение можно будет установить в конце мая на устройства Android и iOS. В общей сложности на телефоны будут загружены более миллиона билетов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров