Билеты на Евро-2020 можно будет предъявить со смартфона

Билеты на чемпионате Европы по футболу 2020 года будут распространяться с помощью мобильного приложения.
Как сообщает РИА «Новости», это упростит доступ на стадион и сделает его более безопасным. Отмечается, что мобильным приложением будут иметь возможность воспользоваться те болельщики, которые приобрели свои билеты на втором этапе продаж в декабре 2019 года. Также приложением смогут пользоваться болельщики, купившие билеты на последующих стадиях продаж.
Приложение можно будет установить в конце мая на устройства Android и iOS. В общей сложности на телефоны будут загружены более миллиона билетов.
Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
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