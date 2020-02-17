Билеты на Евро-2020 можно будет предъявить со смартфона

Билеты на чемпионате Европы по футболу 2020 года будут распространяться с помощью мобильного приложения.

Как сообщает РИА «Новости», это упростит доступ на стадион и сделает его более безопасным. Отмечается, что мобильным приложением будут иметь возможность воспользоваться те болельщики, которые приобрели свои билеты на втором этапе продаж в декабре 2019 года. Также приложением смогут пользоваться болельщики, купившие билеты на последующих стадиях продаж.

Приложение можно будет установить в конце мая на устройства Android и iOS. В общей сложности на телефоны будут загружены более миллиона билетов.