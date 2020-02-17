Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сможет принять участие в «Ски-туре», который пройдет в Швеции и Норвегии.

Как сообщает телеграм-канал «На 25-м километре» со ссылкой на норвежский портал Nettavisen, лечащий врач Клебо в Тронхейме на очередном медицинском обследовании дал лыжнику разрешение на участие.

Таким образом, во вторник, 18 февраля, Йоханнес Клебо выйдет на старт конькового спринта.

Из-за травмы Клебо не принял учатие в Кубка мира в Фалуне (Швеция), который состоялся 8-9 февраля. Норвежец перестал бороться за лидерство в общем зачёте Кубка мира, заранее поздравив российского лыжника Александра Большунова с победой.

Отметим, Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубке мира. В стартовой гонке многодневки «Ски Тур» он занял пятое место.