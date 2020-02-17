Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную тура Лиги 1 по версии издания L’Equipe.

Головин получил семь баллов по десятибалльной шкале, попав в сборную тура третий раз в нынешнем сезоне.

Отметим, вместе с Головиным в сборную попал также его партнер по команде, польский защитник Камиль Глик, а лучшим тренером был назван экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий «Марсель».

Напомним, в матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома одержал минимальную победу над «Монпелье» со счетом 1:0. Единственный гол в составе монегасков забил Ислам Слимани с передачи Александра Головина на 52-й минуте встречи. Отметим, российский полузащитник провел на поле 87 минут, после чего был заменен на Бенжамина Хенрикса.