Китайский фигурист, победитель и призер этапов Гран-при Хань Янь попал под карантин после возвращения с чемпионата четырех континентов и не тренировался две недели.

Информацию об этом сообщает фан-аккаунт фигуриста в «Твиттере» HanYanFanVan.

Сообщается, что Хань Янь не тренировался на льду с тех пор, как вернулся домой с чемпионата четырех континентов — прошло уже 14 дней. Именно на такой срок полиция Пекина советует провести самостоятельный карантин всем приезжим в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Сам Хань Янь рассказал об этом в прямой трансляции в своем аккаунте Weibo (китайская социальная сеть). Фигурист хочет поехать на чемпионат мира, однако ждет решения Федерации конькобежцев Китая.

На чемпионате четырех континентов в Сеуле Хань Янь занял 10-е место, набрав за два проката 239,41 балла.