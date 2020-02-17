Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче против «Алании».

По словам Ерохина, «Зенит» преследует свои цели на этом сборе. Так, футболист отметил, что команда хочет реализовать в матчах то, что наигрывает на тренировках. Ерохин подчеркнул, что «Алания» сначала много прессинговала, и это хорошо в спаррингах. «Зенит» пробовал выходить из обороны через пас.

Ерохин считает, что все в команде готовы физически неплохо, ведь первая игра РПЛ не за горами, и потому все находятся плюс-минус в подходящей форме.

«Не сказал бы, что не вкатились в игру в начале первого тайма. У нас тоже был момент перед этим голом. Они реализовали, мы — нет. Хорошо, что еще в первом тайме мы забили дважды и ушли на перерыв, ведя в счете», — сказал Ерохин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке петербургский «Зенит» одержал победу над владикавказской «Аланией» со счетом 4:2.

Отметим, в один день команда Сергея Семака проведет сразу два товарищеских матча. Сегодня в 17:00 по московскому времени стартует игра «Зенита» с казахстанским «Кайратом».