Российская лыжница Наталья Непряева снялась с лыжной многодневки «Ски Тур» после двух гонок в шведском Эстерсунде.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, спортсменку повезли на сбор, понадеявшись на то, что она оправится от простуды, однако гонки лишь усугубили болезнь.

«К сожалению, она возвращается домой», — сказала Вяльбе.

Напомним, Наталья Непряева успела принять участие в двух гонках «Ски Тура»: в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем, а также в гонке преследования на 10 километров классическим стилем. В первой гонке Непряева заняла 10-е место, во второй — 12-е.