Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала снятие Натальи Непряевой с лыжной многодневки «Ски Тур» после первого этапа в Швеции.

Слова Вяльбе приводит портал РИА Новости. «Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко — не то слово, я очень расстроилась», — сказала глава ФЛГР, добавив, что в сборной боятся, что Непряева могла успеть кого-то заразить.

«У неё простуда, Юрий Викторович Бородавко позвонил сейчас, сказал, фигово всё», — заявила Вяльбе, добавив, что после двух гонок Непряевой стало еще хуже и не нужно было в принципе начинать выступления на «Ски Туре».

Напомним, Наталья Непряева стала 10-й в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем, а затем пришла к финишу 12-й в гонке преследования классическим стилем.