Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о том, как в сборной Норвегии посмеялись над победителем пасьюта Эмильена Жаклена накануне той гонки.

Слова Йоханнеса Бё цитирует телеканал NRK. Утром перед гонкой преследования Эмильен Жаклен вышел на стрельбище дополнительно потренироваться.

«Мы сначала вообще ничего не поняли, когда он вышел из отеля с винтовкой за спиной. Мы посмеялись над ним», — сказал Бё, добавив, что в норвежской команде совсем другая тактика насчет тренировок перед гонками. В то же время норвежец добавил, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Напомним, Эмильен Жаклен стал чемпионом мира в пасьюте в минувшее воскресенье, 16 февраля, на финише он обыграл норвежца Йоханнеса Бё.