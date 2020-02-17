Российская фигуристка, призер чемпионата Европы Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала о том, какие виды фигурного катания смотрит помимо парного и за кого болеет.

Слова фигуристки приводит портал «Матч ТВ». «Я смотрю все виды, а болею больше всего за Алену Косторную, так как мы с детства дружим», — сказала Павлюченко, добавив, что всегда переживает за подругу и поддерживает её.

Фигуристка заявила, что ей хочется, чтобы все катались на свой максимум. «Потому что все много работают и вкладывают много времени и сил, и хотелось бы, чтобы у них тоже был успех», — заключила Павлюченко.

Напомним, Алена Косторная в текущем сезоне выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, а также взяла серебро чемпионата России. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали бронзовыми призерами чемпионата России и чемпионата Европы.