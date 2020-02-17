Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился мнением об игре с владикавказской «Аланией» на третьем тренировочном зимнем сборе в Турции.

Игра прошла в Белеке и завершилась со счетом 4:2, по дублю оформили Эмилиано Ригони и Александр Ерохин.

По мнению Осорио, чьи слова приводит официальный сайт «Зенита», матч с «Аланией» получился хорошим, а соперник «Зенита» был очень настойчив. Как считает Осорио, в игре держался уверенный высокий темп, что стало хорошей возможностью почувствовать игровой ритм.

«Хоть «Алания» и выступает во втором дивизионе, сегодня она показала себя крепкой командой, и нам пришлось потрудиться, чтобы победить», — сказал Осорио.

Напомним, сегодня «Зенит» проведет второй товарищеский матч за один день, на 17:00 назначена встреча против «Кайрата».