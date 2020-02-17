В рамках Английской премьер-лиги состоится центральный матч 26-го тура — «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». В Континентальной хоккейной лиге петербургский СКА сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Nevasport приводит разнообразные мнения-прогнозы различных экспертов на матч АПЛ, а также на встречу регулярного чемпионата КХЛ.

После 25 матчей «Челси» находится на четвертом месте в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» занимает девятую строчку.

Комментатор Денис Казанский считает, что эта игра станет битвой за Лигу чемпионов. Казанский убежден, что в стартовом составе манкунианцев выйдут Одион Игало и Бруну Фернандеш, и потому ставит на то, что Фернандеш нанесет в створ соперника не менее двух ударов. Коэффициент на это — 2.75.

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов не верит, что в таком матче команды забьют больше трех мячей. По словам Титова, несмотря на то, что «Челси» много забивает и немало пропускает, в этой встрече лондонцы сыграют чуть аккуратнее, поэтому обилия голов мы здесь не увидим. Титов уверен в ставке «тотал меньше 2,5 мяча» за 1.95.

С Титовым согласен комментатор Илья Казаков, который, помимо ставки на ТМ 2,5 предлагает поставить на ничью. По мнению Казакова, команды равны, и он бы не стал выделять одну и говорить, что она сильнее другой. Коэффициент на ничью в игре «Челси» и «МЮ» — 3.60.

Ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов придерживается другого мнения. Аксенов верит в «Челси» и считает, что матч будет упорным, но все-таки пришло время лондонцам добиться победы, несмотря на то, что в последнее время исход противостояний складывался в пользу манкунианцев. Коэффициент на победу «Челси» — 1.85.

Что касается матча СКА с «Адмиралом», прогнозом петербургских болельщиков порадовал обозреватель Максим Лебедев, который уверен в победе армейцев. Лебедев полагается, что владивостокцев хватит на первый период, но затем они устанут, и армейцы одержат уверенную победу в основное время, причем с преимуществом где-то в пять шайб. Лебедев предлагает поставить на триумф СКА с разницей в три или более очка. Коэффициент на такую ставку — 2.20.