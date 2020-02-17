В шведском Оре сегодня, 18 февраля, пройдет третий этап лыжной многодневки «Ски Тур». Участники пробегут спринтерские гонки свободным стилем.

В 18:15 по московскому времени стартует финальная часть гонки.

Женский общий зачет возглавляет норвежка Тереза Йохауг, выигравшая две первые гонки в Эстерсунде. Мужской общий зачет возглавляет норвежец Пол Голберг, в одной секунде от него идет россиянин Александр Большунов.

Напомним, вчера стало известно, что с многодневки «Ски Тур» снялась россиянка Наталья Непряева. У спортсменки простуда, она усугубилась во время первых двух гонок в Эстерсунде. В то же время врачи разрешили норвежцу Йоханнесу Клэбо продолжить участие в «Ски Туре».