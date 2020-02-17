Российский лыжник Сергей Устюгов может сняться с лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

По информации СМИ, Устюгов испытывает проблемы с дыханием, а также боль в груди. Как заявил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, решение по Устюгову о продолжении участия в туре будет принято или сегодня вечером, или завтра утром, 18 февраля. Ранее из-за простуды с тура снялась Наталья Непряева.

На данный момент Сергей Устюгов занимает 21-е место в общем зачете «Ски Тура», в первых двух гонках он выступил неудачно.

Завтра на «Ски Туре» в шведском Оре состоится спринтерская гонка свободным стилем. Начало финальных забегов назначено на 18:15 по московскому времени.