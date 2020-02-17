Российское антидопинговое агентство РУСАДА отреагировало на критику российского биатлониста Александра Логинова за его допинг-прошлое.

Слова замглавы РУСАДА Маргариты Пахноцкой цитирует Национальная служба новостей. Пахноцкая отметила, что ранее Логинов отбыл положенную дисквалификацию за допинг, и теперь может выступать. «Спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая – тоже каким-то кремом», — сказала Пахноцкая.

По словам специалиста, история Логинова — это инъекции, то есть преднамеренный допинг. Как считает Пахноцкая, такие истерики со стороны коллег биатлониста не очень справедливы, и они подогреваются со стороны СМИ.

«Человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понёс за это ответственность, но, тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая», — сказала Пахноцкая.

Напомним, после победы Александра Логинова на чемпионате мира в спринте на него обрушился шквал критики со стороны других биатлонистов.