Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи».

Об этом сообщает Василий Конов в своем телеграм-канале.

«История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в Сочи!» — написал Конов.

Отметим, утром Александр Кокорин провел в Турции тренировку в общей группе футбольного клуба «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Сочи» рассчитывает объявить о трансфере Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды в понедельник. Президент клуба Борис Ротенберг отмечал, что договоренности между клубами пока нет и контракт с игроком не подписан.