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  • 16:38,  17 февраля 2020
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Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита»

Кокорин
Александр Кокорин на сборах "Зенита". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи».

Об этом сообщает Василий Конов в своем телеграм-канале.

«История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в Сочи!» — написал Конов.

Отметим, утром Александр Кокорин провел в Турции тренировку в общей группе футбольного клуба «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Сочи» рассчитывает объявить о трансфере Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды в понедельник. Президент клуба Борис Ротенберг отмечал, что договоренности между клубами пока нет и контракт с игроком не подписан.

Напомним, впервые «Сочи» объявил о переходе футболиста 21 января. Однако Кокорин не хотел переходить в клуб из Краснодарского края.

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