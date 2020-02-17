Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи».
Об этом сообщает Василий Конов в своем телеграм-канале.
«История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в Сочи!» — написал Конов.
Отметим, утром Александр Кокорин провел в Турции тренировку в общей группе футбольного клуба «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Сочи» рассчитывает объявить о трансфере Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды в понедельник. Президент клуба Борис Ротенберг отмечал, что договоренности между клубами пока нет и контракт с игроком не подписан.
Напомним, впервые «Сочи» объявил о переходе футболиста 21 января. Однако Кокорин не хотел переходить в клуб из Краснодарского края.
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