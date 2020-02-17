В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся два первых матча. Мадридский «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет английский «Ливерпуль», а дортмундская «Боруссия» на арене «Сигнал Идуна Парк» сыграет против французского «Пари Сен Жермен».

Обе встречи стартуют в 23:00 по московскому времени.

Матч в Мадриде будет показан по телеканалу «Матч ТВ». Главный арбитр встречи «Атлетико» — «Ливерпуль» — Шимон Марчиняк из Польши, игру «Боруссии» и «ПСЖ» обслужит испанец Матеу Лаос.

Напомним, в групповом этапе «Ливерпуль» занял первое место, обойдя «Наполи», «Зальцбург» и «Генк». «Атлетико» стало вторым, уступив первую строчку «Ювентусу» и обойдя «Байер» с «Локомотивом».

«Боруссия» вышла из группы со второго места, пропустив вперед «Боруссию» и обогнав «Интер» с пражской «Славией», «ПСЖ» стал первым, опередив «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».