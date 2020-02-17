«Зенит» назвал состав на матч против «Кайрата»

Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на товарищеский матч против казахстанского «Кайрата».

В воротах — Андрей Лунев. Защитники — Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев. Полузащитники — Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком. Нападающие — Сердар Азмун, Артем Дзюба, Алексей Сутормин.

Отметим, «Зенит» играет уже второй матч за день. В 11:00 петербуржцы встречались с владикавказской «Аланией» и победили со счетом 4:2.