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  • 16:36,  17 февраля 2020
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«Зенит» назвал состав на матч против «Кайрата»

&#171;Зенит&#187; назвал состав на матч против &#171;Кайрата&#187;
Алексей Сутормин. Фото: ФК "Зенит"

Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на товарищеский матч против казахстанского «Кайрата».

В воротах — Андрей Лунев. Защитники — Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев. Полузащитники — Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком. Нападающие — Сердар Азмун, Артем Дзюба, Алексей Сутормин.

Отметим, «Зенит» играет уже второй матч за день. В 11:00 петербуржцы встречались с владикавказской «Аланией» и победили со счетом 4:2.

Ранее на зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».

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