«Зенит» назвал состав на матч против «Кайрата»

Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на товарищеский матч против казахстанского «Кайрата».
В воротах — Андрей Лунев. Защитники — Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев. Полузащитники — Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком. Нападающие — Сердар Азмун, Артем Дзюба, Алексей Сутормин.
Отметим, «Зенит» играет уже второй матч за день. В 11:00 петербуржцы встречались с владикавказской «Аланией» и победили со счетом 4:2.
Ранее на зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».
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