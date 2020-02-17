Петербургский «Зенит» объявил о планируемом товарищеском матче против немецкого «Шальке».

Встречу сине-бело-голубые анонсировали на своем официальном сайте. Сообщается, что матч пройдет в Гельзенкирхене на арене «Паркштадион» 29 марта 2020 года. Игра начнется в 15:30 по московскому времени, билеты уже можно приобрести на сайте «Зенита».

Также сообщается, что эта игра станет первой для арены «Паркштадион» после реконструкции. Вместимость обновленного стадиона составит пять тысяч человек.

Отметим, встреча станет ответным визитом «Зенита»: в ноябре 2018-го сине-бело-голубые приняли немецкий клуб в Петербурге на «Газпром Арене». Тогда товарищеский матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Напомним, сегодня в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке петербургский «Зенит» одержал победу над владикавказской «Аланией» со счетом 4:2. В 17:00 «Зенит» проведет еще один матч, против «Кайрата».