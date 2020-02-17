В Великом Новгороде стартует финал Кубка России по фигурному катанию, соревнования будут проходить в период с 18 по 23 февраля.

В этом сезоне турнир не вызывает такого ажиотажа, как в прошлом: год назад в Новгороде собралась элита российского фигурного катания. На турнире разыгрывалась путевка на чемпионат мира, поэтому выступали Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

В этом году ни одна из них не выступит: все уже завершили сезон. Медведева не выступает после неудачи на чемпионате России, Туктамышева занимается учебой и четверными прыжками, Константинова сменила тренера и набирает форму. Также стало известно, что в Новгороде не выступит Камила Валиева: она готовится к чемпионату мира среди юниоров.

Тем не менее, в Великом Новгороде будет разыграно восемь комплектов наград: в категориях мастеров спорта и КМС во всех четырех дисциплинах.