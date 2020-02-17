Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала, жалеет ли она о чем-нибудь в жизни.

По словам Тарасовой, она жалеет только об ушедших друзьях и близких, а больше ей не о чем жалеть. Тренер отметила, что у нее очень счастливая и наполненная жизнь, очень наполненная, и она может жалеть только о том, что она не худая и не молодая. Тарасова, добавила, что зато у нее есть большой опыт за спиной.

«Спасибо родителям за то, что определили мой путь, за то, что я вышла работать в 19 лет. И с тех пор счастлива», — сказала Тарасова в документальном фильме «Татьяна Тарасова. Лед, которым я живу» на «Первом канале».

Ранее Тарасова оценила выступление фигуристов в короткой программе на юниорском первенстве России. По мнению тренера, на этом турнире очень высокий уровень.