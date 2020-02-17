Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказала, что арендованному у «Зенита нападающему Александру Кокорину не запрещено играть против петербургского клуба.

«По контракту Кокорин может сыграть против «Зенита», никакого запрета нет», — сказал Рубашко, слова которого приводит Sport24.

Напомним, футбольный клуб «Сочи» официально объявил о трансфере нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Как сообщается в официальной группе сочинцев «ВКонтакте», 28-летний форвард перешел в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона.

Ранее СМИ сообщали, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит два миллиона рублей в месяц.

Отметим, команда Владимира Федотова встретится с «Зенитом» в Петербурге 26 апреля в рамках 27-го тура российской премьер-лиги.